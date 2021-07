Affaire Giroud - Bouc émissaire ou pierre angulaire d’un stratagème?

On a beaucoup parlé de Dominique Giroud, ce jeudi matin devant le Tribunal du district de Sierre. 20 Min

L’encaveur Dominique Giroud a été condamné à plusieurs reprises, ces dernières années , notamment pour fraude fiscale. Le dossier a connu une suite, ce jeudi , devant le Tribunal du district de Sierre. Un gestionnaire de fortune de Crans-Montana a comparu, accusé d’avoir aidé le négociant en vins.

Ce volet porte sur des attestations désignant l’épouse de Dominique Giroud comme ayant droit économique de montants déposés auprès de diverses sociétés entre 2005 et 2007, pour près de deux millions de francs. Se l on l e Ministère public, le professionnel de la finance «savait que les relations d’affaires ouvertes au nom de ces sociétés étaient utilisées pour l es besoins commercia ux et privé s de Dominique Giroud».

«J’ai fait 100% confiance»

Selon la procureur Rahel Bruehwiler, le gestionnaire de fortune n’a «retiré aucun avantage personnel», mais a permis à Dominique Giroud «de réaliser son objectif , qui était de casser la traçabilité entre lui et ses affaires, ce qui lui a permis de soustraire des bénéfices et des revenus imposables, à travers une société - écran ». Et de rappeler que «l’ identification de l’ayant droit économique est essentielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent.» Par ordonnance pénale, le citoyen du Haut-Plateau avait été condamné à 120 jours-amendes à 910 francs avec sursis durant deux ans. Il avait fait recours.

Ce matin , le prévenu a confirmé avoir paraphé lesdits formulaires. « C ’ est mon associé (ndlr: gestionnaire de patrimoine) qui m’a transmis les documents. Je me suis contenté de les (contre-)signer. » Et de préciser: «C omme l ’ ayant droit était connu, j ’ ai signé machinalement. Je n’ai pas effectué de contrôle supplémentaire du document bancaire. J ’ a i fait 100% confiance à mon collègue (ndlr: et qui a été acquitté par le Ministère public vaudois dans cette affaire). Il gérait seul cette relation.»

«Professionnellement, m on client n’est pas soumis à la convention sur la diligence des banques , mais uniquement à la l oi sur le blanchiment », a précisé son avocat, Philippe Nantermod. « Et maintenant, on veut le condamner pour un faux intellectuel !»