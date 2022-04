Irak : Bouchons devant les stations-services à Bagdad

Des propriétaires ont fermé leurs installations pour protester contre le mode de distribution du carburant imposé par les autorités.

Des automobilistes se pressent dans une station-service pour faire le plein, dans un contexte de désaccord entre les autorités et les propriétaires de stations privées, à Bagdad, le 14 avril 2022.

Des files d’attente ont fait leur apparition, jeudi, à Bagdad, devant des stations-services, certains propriétaires de stations privées ayant suspendu leurs activités en raison de leur désaccord avec les autorités irakiennes sur le mode de distribution et de tarification des carburants.

Tarification contestée

Deuxième plus gros producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Irak dispose d’immenses réserves d’hydrocarbures et l’or noir représente plus de 90% de ses revenus.