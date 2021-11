Suisse – Bouchons en hausse depuis les vacances d’automne

Trafic : Bouchons en hausse depuis les vacances d’automne

La fin du home office pousse les gens à reprendre le volant tandis que les CFF peinent à retrouver leur clientèle de pendulaires.

Les heures passées dans les bouchons sont en constante augmentation depuis peu. Getty Images

Depuis la fin des vacances d’automne, les embouteillages ont fortement augmenté sur le réseau routier suisse. C’est ce que montrent les chiffres de Viasuisse. Rien que durant la dernière semaine d’octobre, il y a eu en moyenne 100 signalements de ralentissements chaque jour. Sur certains tronçons, le trafic n’est plus seulement congestionné aux heures de pointe le matin et le soir, mais également à d’autres périodes, constate la «Schweiz am Wochenende.»

Plusieurs facteurs cumulés

Mais comment en est-on arrivé là? Cet été, le Conseil fédéral a supprimé la recommandation du travail à domicile. Du coup les gens reprennent le volant et ils sont même davantage à le faire, constate l’Office fédéral des routes. Car, durant la pandémie, le trafic routier a baissé de 30% et celui des transports en commun de 80%. Sauf que les CFF par exemple peinent à retrouver leur clientèle. «Le taux de remplissage de la semaine du 18 au 24 octobre a été de 75% en trafic grandes lignes par rapport à 2019 et de 70% dans le trafic régional sur la même période», indique Martin Meier, porte-parole des CFF.

Outre la fin du home office, d’autres facteurs entrent en compte. La population a envie de bouger et prend davantage la voiture pour aller se baigner par exemple. De plus, vu le boom des achats en ligne, une myriade de camionnettes de livraison circulent pour apporter les marchandises commandées. Par ailleurs, de nombreux chantiers viennent ralentir la fluidité du trafic avec des vitesses rabaissées et des voies supprimées.