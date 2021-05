Genève - Bouchons en vue: le pont du Mont-Blanc en chantier cet été

Avis d’embouteillages probables au centre-ville cet été: la circulation sera fortement réduite sur le pont du Mont-Blanc et alentour. Cet ouvrage central, qui clôt la rade, sera soumis à un chantier très important du 31 mai au 12 septembre. Par conséquent, les autorités ont, ce mardi, «vivement conseillé aux automobilistes de privilégier d’autres itinéraires ou d’autres modes de transport».

L’étanchéité du pont, qui date de 1970, doit être entièrement refaite. Le Canton en profitera pour poser un nouveau revêtement antibruit. Il pérennisera et sécurisera dans le même temps la piste cyclable jusqu’alors simplement tracée sur la chaussée: elle sera rehaussée et séparée du trafic motorisé par une barrière.

Le chantier durera donc trois mois et demi, dont les huit semaines de vacances scolaires. Durant toute sa durée, des voies de circulation seront supprimées. Il sera néanmoins possible de rouler sur le pont, sur la rue du Mont-Blanc (sauf dans le sens montant en direction de la gare) et sur la rue Chantepoulet, mais «le trafic motorisé sera impacté», a prévenu le Canton. D’importantes déviations seront mises en place, notamment en ce qui concerne les TPG.