Vaud

Bouchons et accidents sont eux aussi de retour

Depuis lundi, la densité du trafic a augmenté significativement sans toutefois atteindre les niveaux d’avant la pandémie. Le danger est néanmoins important, en particulier à cause de l’état de certains véhicules.

«Un accident s’est produit sur l’autoroute A1, en direction de Lausanne. La circulation n’est possible que sur une seule voie, ce qui provoque de forts ralentissements.» Entendu mardi matin à la radio, ce message est une malheureuse preuve d’un retour progressif à la normale. Avec la pandémie, ce genre d’avertissements étaient devenus beaucoup plus rares. «Dès la première semaine du semi-confinement, nous avons constaté une diminution d’environ 60% des news inforoute», détaille le porte-parole du TCS, Laurent Pignot.

Mais, depuis lundi, «l’augmentation de la densité du trafic a été significative, particulièrement aux abords des zones commerciales», explique un répondant pour la presse de la police cantonale. Une information confirmée par le chef de l’Etat major cantonal de conduite, Denis Froidevaux, qui rappelle néanmoins que les valeurs d’avant la pandémie sont encore loin d’être atteintes. «Sur l’avenue du Léman, à Lausanne, on se trouve actuellement avec 15% de trafic de moins, soit l’équivalent d’un samedi normal. Pour l’avenue de Rhodanie, c’est 40% en moins, soit les valeurs d’un dimanche. Sur la H144, lundi à Rennaz, le trafic a augmenté de 28% par rapport à la semaine dernière, et il est 61% supérieur à la charge de trafic enregistrée le lundi de la semaine du 23 mars, qui a été la moins chargée.»

Conducteurs et véhicules dangereux

Le TCS constate également le grand retour des bouchons. Alors que lundi et mardi de la semaine dernière il ne s’en est formé que trois dans toute la Suisse, ces mêmes journées cette semaine ont connu des embouteillages de 6h30 à 8h30, de 15h à 15h30 et de 16h à 20h en divers endroits du pays, soit neuf bouchons en deux jours. En outre, les accidents ont pour ainsi dire doublé, selon les chiffres du TCS. Dans le canton de Vaud, il y en a eu 5 entre lundi et mardi et de la semaine passée, et 28 en Suisse. Cette semaine, pour les mêmes jours, c’était 11 dans le canton de Vaud, et 41 en Suisse.