Suisse - Bouchons et trafic en baisse en 2020

Davantage de fluidité

Afin d’accroître la fluidité du trafic, l’Office fédéral des routes (OFROU) a défini des mesures concrètes pour les années 2020 à 2024. Il s’agit notamment d’améliorer la gestion du trafic, par exemple au moyen de l’harmonisation des vitesses et de la gestion des rampes aux entrées et aux sorties des routes nationales. Les installations nécessaires doivent être réalisées rapidement, indépendamment des travaux d’entretien. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, il est obligatoire d’appliquer le principe de la fermeture éclair et de former un couloir de secours. En outre, il est permis de devancer des files de véhicules par la droite. Ces mesures permettent d’améliorer la fluidité du trafic sur l’ensemble des voies.



Pour réduire les heures d’embouteillage, l’OFROU mise aussi sur l’amélioration des interfaces entre les différentes hiérarchies de réseaux, ainsi que sur des réaffectations locales et temporaires de la bande d’arrêt d’urgence et sur des aménagements ponctuels dans le cadre du programme de développement stratégique (PRODES) des routes nationales. Il appartient au Parlement de décider des projets et de les hiérarchiser: en principe, il détermine tous les quatre ans les nouveaux projets à réaliser.