Genève

Boucle ferroviaire définitivement abandonnée

L’idée de raccorder directement l’aéroport à la ligne partant en direction de Lausanne, lancée il y a 35 ans, a été balayée une fois pour toute par le Grand Conseil, vendredi.

En discussion depuis des années à Genève, le projet de boucle ferroviaire, qui vise à faire le lien entre l'aéroport et la ligne CFF en direction de Lausanne sans passer par la gare Cornavin, passe à la trappe. Le Grand Conseil a refusé vendredi un crédit d'étude de 1,8 million de francs.

L'entrée en matière a été rejetée par 66 voix contre 18 et 5 abstentions. On peut désormais envisager de manière sereine, résolue et volontaire le développement ferroviaire du canton, a relevé le chef du Département des infrastructures, Serge Dal Busco, qui a toutefois souligné l'utilité des débats en commission.