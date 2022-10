Vaud : Bouder ses parents a fini par lui coûter 3000 francs

Le Tribunal fédéral vient de rejeter le recours d’une plaignante qui estimait que ses géniteurs s’occupaient trop de ses affaires. Et la Cour a mis les frais de justice à sa charge.

Une jeune femme avait déposé plainte contre son père et sa mère qui, à son avis, s’immisçaient dans sa vie privée alors qu’elle ne voulait plus avoir de contact avec eux. Sa dénonciation, datant d’octobre 2021, portait sur plusieurs points: violation de secrets privés, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et tentative de violation de domicile.