Boudry: Amendé sur sa parcelle, pas d’égalité dans l’illégalité

Alors que le précédent propriétaire de leur maison pouvait laisser sa voiture devant la demeure, sur un coin de sa parcelle, ce couple n’en a plus le droit. «Pouvoir parquer là est pourtant l’élément qui a terminé de convaincre mes parents d’acheter», souligne le fils. Amendé à plusieurs reprises, le couple a tenté de faire recours. «Sur le principe, ils ont raison. On ne peut pas leur interdire de stationner sur une parcelle privée, sauf si un règlement d’urbanisme prévoit spécifiquement le contraire», commente le président de Commune Gilles de Reynier, qui n’a pas connaissance de ce cas concret.

D’autres propriétaires peuvent parquer

L’élu a vu juste. En épluchant la décision du Canton, qui a rejeté le recours du couple, on apprend que la bâtisse se trouve dans une zone à caractère historique. Et le règlement d’aménagement, entré en vigueur avant l’achat, prévoit que les places de stationnement privées n’y sont plus les bienvenues. «Pourtant, dans la même rue, d’autres propriétaires peuvent parquer», s’insurge le jeune homme. Et il a raison, à ceci près que les autorisations avaient été données avant le changement de règlement. Par la suite, tout a changé. «C’est une inégalité de traitement, ce n’est pas juste», considère la famille. Et le Canton de rétorquer: «Il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité, la règle étant de ne pas faire profiter au tiers désavantagé de bénéfices illégaux accordés à d’autres.»