Boudry (NE) : «Quand on leur dit non, ils deviennent agressifs et insultants»

Une étudiante a craint pour son intégrité après avoir été suivie et harcelée à l’intérieur et à l’extérieur du tram, dans la nuit, alors que l’éclairage public était éteint. Une autre dit avoir subi un sort similaire plusieurs fois.