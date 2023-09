Boudry (NE): Vestiaires sportifs pillés par un incorrigible cambrioleur

Le prévenu faisait surtout main basse sur l’argent et les cartes bancaires. Getty

Un Bernois avait fait des vestiaires son terrain de chasse. Son procédé était rodé: armé d’un tournevis et d’un burin, le quinquagénaire forçait les casiers des clubs de foot, des piscines, plages ou patinoires, et s’emparait des porte-monnaies qui s’y trouvaient. Lorsqu’il n’avait pas le temps de faire le tri, il prenait les sacs, ne conservait que le cash et les cartes bancaires, et jetait les montres et les smartphones.

L’homme a comparu mercredi devant la Cour criminelle neuchâteloise pour une cinquantaine de vols commis inlassablement selon le même schéma, «pour causer le moins de tort possible à ses victimes», d’après son avocate, et «par manque de courage d’être confronté directement aux lésés», selon le prévenu.

Plus souvent en taule que dehors

Habitué des tribunaux et des séjours en prison – son casier judiciaire fait état de pas moins de cinq condamnations sur ces quinze dernières années, pour plus de 10 ans de réclusion –, le quinquagénaire retournait tôt ou tard à ses vieux démons une fois le nez dehors. Son dernier retour à la vie civile n’a pas échappé à la règle. En huit mois, le prévenu a ainsi cumulé 49 cambriolages et plusieurs autres tentatives infructueuses au préjudice de 110 plaignants, de Genolier (VD) à Bischofszell (TG) en passant par dix autres cantons.

«Le prévenu est une énigme. Il ne boit pas, il ne joue pas et pourtant il vole depuis trente ans. Il a passé plusieurs années en prison, il ne cherche pas à minimiser ses délits ni à trouver des excuses et il est plutôt sympathique», a dépeint la procureure. Plein d’empathie pour le marginal, le président du tribunal a lui aussi essayé de comprendre le mouvement perpétuel qui régit la vie du voleur par métier, se demandant même s’il ne faisait pas tout pour retourner derrière les barreaux une fois libéré. «Non, je ne suis pas bien en prison, même si je m’en accommode», a déclaré celui qui est responsable des nettoyages dans son lieu de détention la semaine et qui y nettoie bénévolement les douches le samedi. Une activité qu’il continuera d’exercer un moment, puisqu’il a été condamné à 3 ans de prison et au paiement des frais de la cause devisés à plus de 22’000 francs.