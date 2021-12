Genève : Boulangerie évacuée à cause d’un feu au sous-sol

Un sinistre s’est déclaré en début d’après-midi dans un commerce, à Plainpalais (GE). Les lieux ont été évacués. Il n’y a pas eu de blessé.

Au niveau du four

A leur arrivée, les p o mpiers o nt constaté qu’une « bonne fumée blanche » s’échappait des lieux, relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). L’entier du commerce avait été évacué. Le SIS a utilisé une lance pour venir à bout du sinistre, qui s’est déclaré au sous-sol de l’établissement, au niveau du four. Un nid de blessé a été installé préventivement, mais personne n’a été touché.

Circulation bloquée

La propriétaire de la boulangerie, fortement choquée, a été prise en charge par la police et les secours. Les pompiers ont en outre vérifié que personne dans les étages supérieurs n’avait été incommodé par la fumée. La circulation sur l’avenue a été bloquée, à l’exception de celle des trams des Transports publics. Vers 14h, le feu était sous contrôle et l’artère a été rouverte à la circulation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.