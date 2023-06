Genève: Boulevard du Pont-d’Arve fermé tout l’été: grosses perturbations en vue

1 / 2 La Ville déconseille fortement conducteurs et conductrices de véhicules motorisés d’éviter ce secteur et de privilégier d’autres itinéraires Ville de Genève

Les canalisations situées sous le boulevard du Pont-d’Arve sont vétustes. La Ville a décidé de prendre le taureau par les cornes et les reconstruira au cours de l’été. Une nouvelle qui ne donnera pas tort aux automobilistes déplorant les travaux et déviations de circulation à Genève. En effet, dès le lundi 12 juin, le trafic sera limité à une seule voie. Puis, entre mi-juillet et mi-septembre, l’artère sera complètement fermée, avant de rouvrir sur une voie, jusqu’à la fin des travaux, prévue fin octobre. La Ville indique que, malgré ses efforts pour maintenir le trafic autour du chantier, «les gabarits nécessaires aux travaux n'offriront plus les conditions de sécurité suffisantes» durant la deuxième phase des travaux, cet été.

Bus 1 dévié quatre mois

La rue de Carouge ne sera pas fermée au trafic, bien qu’il ne sera pas possible, dès la fermeture du boulevard du Pont-d’Arve, de tourner à droite sur la voie close. Le bus 1 sera dévié du 7 juin à jusqu’à fin octobre. Les trams 12 et 18, qui circulent à la rue de Carouge, seront maintenus et s’arrêteront aux stops habituels.

La Ville en profitera pour poser un revêtement phonoabsorbant, et les SIG installeront des câbles électriques souterrains moyenne tension. Une fois les travaux du boulevard achevés, les nouvelles infrastructures souterraines raccorderont celles de la rue de Carouge. « Des travaux sont en effet prévus pour reconstruire les canalisations en système séparatif et les réseaux entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins, indique Anaïs Balabazan, porte-parole du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville. Ils s'accompagneront du réaménagement complet de la rue de Carouge , visant à végétaliser et à piétonniser cet axe.»