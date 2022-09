Russell Brand anéanti par la mort de sa chienne

Russell Brand : Bouleversé par la mort de sa chienne

Coup dur pour Russell Brand. Lundi 5 septembre 2022, le comédien a annoncé sur Instagram le décès de sa chienne, Carly, qu’il aimait tant. Afin de lui rendre hommage, le Britannique de 47 ans a posté une photo touchante où l’on voit le Golden Retriever, de dos, en train de regarder son maître se baigner dans un lac. Qualifiant l’animal de «chien adorable, plein d’esprit et de joie (et de pets et d’aboiements nocturnes)», en légende du cliché, Russell a expliqué que lui et sa femme, Laura, avaient «hérité de Carly après le décès de ses premiers propriétaires, via un pote». L’ex-mari de Katy Perry s’est ensuite adressé à ses abonnés: «Carly nous manquera, mais nous garderons l’amour que nous ressentions pour elle au milieu de cette douleur. Merci pour sa belle vie.»