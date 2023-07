Olivia Gayat bouleversée par son voyage humanitaire

Vendredi 21 juillet 2023, la Française de 27 ans, découverte dans «Familles nombreuses: la vie en XXL», sur TF1, a posté une vidéo marquante de son périple où l’on voit des mamans africaines avec leurs enfants souffrant de malnutrition. «Mon premier voyage humanitaire. La plus belle expérience comme la plus difficile de toute ma vie», a-t-elle écrit en légende. Même si elle ne la regrette pas une seconde, l’influenceuse, qui a un fils, Kayden, 2 ans, a expliqué dans sa vidéo pourquoi elle avait décidé de rentrer chez elle à Paris, plus tôt que prévu. «J’ai pris la décision d’écourter mon séjour car mon cœur de maman ne répondait plus. Je suis fière d’avoir essayé, fière d’avoir pu me rendre 2 jours au Tchad afin d’avoir pu venir en aide aux enfants. Désolée de ne pas avoir pu terminer le séjour, mais j’avais atteint mes limites. C’est très difficile de se retrouver face à la réalité.» Le fait de voir des enfants en très mauvaise santé l’a particulièrement choquée. «Je vous avoue, je me suis effondrée à plusieurs reprises. Je n’ai pas su faire face et gérer mes émotions», a-t-elle ajouté.