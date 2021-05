Décisions du Conseil fédéral - Boulot, resto, Euro: dès lundi, un été presque normal

Le gouvernement est allé encore plus loin que ce qu’il avait prévu pour la nouvelle salve d’assouplissements. Les rassemblements dans l’espace public n’ont plus de restriction.

Le télétravail n’est plus obligatoire, mais recommandé

Dès lundi, il sera à nouveau possible de se rendre au bureau pour ceux qui travaillent à la maison. Il sera à nouveau possible d’aller manger une assiette dans un restaurant sans devoir spéculer sur la météo. Et il sera possible de se réunir en plus grands groupes, à l’intérieur et à l’extérieur, et assister aux matchs de foot de l’Euro (même si, théoriquement, avec un masque). «Chaque jour qui passe nous rapproche de la sortie de cette pandémie», a illustré Alain Berset lors de sa conférence de presse mercredi après-midi.

Pop corn!

L’évolution positive du nombre d’infections et la poursuite de la vaccination ont poussé le Conseil fédéral à aller un peu plus vite que ce qu’il avait initialement proposé (détail ci-dessous). Les jauges pour les rassemblements ont été revues à la hausse, les tables de 6 seront autorisées en terrasse, les restrictions horaires abolies… mais la normalité sera toujours entourée des mesures de protection en vigueur.

Tandis que certains pays tombent le masque, la Suisse reste sur sa ligne et ne modifie pas la liste des lieux où il est imposé. Il sera toujours obligatoire de se couvrir la bouche et le nez au restaurant (sauf à table), dans les auditoires des unis, et même dans certains espaces extérieurs tels que les marchés. En revanche, il sera possible de l’ôter ponctuellement, notamment à des fins de sustentation. Par exemple, dans les salles des cinémas, pourront s’élever à nouveau les odeurs de pop corn.

Vacances d’été: choix de destinations élargi

La Suisse ne change pas non plus sa politique de dépistage. Par rapport au télétravail, le retour au bureau n’est permis que si les entreprises permettent un test par semaine par personne au bureau. «Le retour progressif au bureau va multiplier les contacts et les déplacements. Il faut réussir à faire cela avec un fort accompagnement en matière de tests», a dit Alain Berset.

En revanche, le Conseil fédéral lâche du lest pour ce qui est des vacances d’été. Les personnes vaccinées ou guéries seront exemptées de quarantaine au retour de leur destination, sauf si celle-ci est victime de la circulation forte d’un variant préoccupant. Idem pour les tests: la Suisse n’exigera plus de PCR négatif lors du retour au pays.

L’exemption de quarantaine et de test est valable six mois… «pour l’instant. De nouvelles études arriveront, et il est possible que ce délai soit prolongé», explique le ministre de la Santé.