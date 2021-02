Consommation : Boulot, vibro, dodo: quand le Covid déconfine les sex-toys

Ils sont nombreux à y avoir pensé sans oser sauter le pas. Mais la distanciation imposée par la crise sanitaire a changé la donne, faisant exploser les ventes de jouets coquins qui se sont banalisés auprès des célibataires comme des couples.

«J’ai eu comme un déclic, se remémore la jeune femme auprès de l’AFP. J’ai su que c’était le bon moment, qu’on entrait dans une période folle pendant laquelle j’allais être coupée de toute vie sociale et amoureuse. Avec le recul, je me dis qu’acheter un vibro, c’est quelque chose de normal.»

Boom des ventes

L’effet est notable côté ventes pour le groupe berlinois Wow qui commercialise sept marques, dont le très populaire «Womanizer», un stimulateur clitoridien dont il s’est vendu déjà plus de 4 millions d’exemplaires. En un an, les ventes ont été multipliées par trois dans le monde et plus de deux fois (+153%) en France.