Football : Bouquet final pour l’Inter et ses tifosi contre l’Udinese

Plusieurs milliers de supporters de l’Inter Milan ont célébré le 19e scudetto des Nerazzurri, ponctué d’un net succès sur l’Udinese (5-1) en guise de bouquet final lors de l’ultime journée.

Ashley Young de près (8e) et Christian Eriksen sur coup franc (44e) ont lancé les premiers pétards avant la pause. Puis Lautaro Martinez sur un penalty obtenu par Achraf Hakimi (55e), Ivan Perisic d’une jolie frappe du droit (64e) et enfin Romelu Lukaku avec pas mal de réussite, pour son 24e but en championnat (71e), ont conclu le festival.