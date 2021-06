Corée du Sud : Bourde: la vidéo d’un sommet sud-coréen met Pyongyang en avant

Un sommet mondial virtuel organisé par la Corée du Sud a débuté avec une vidéo laissant penser que l’événement se déroulait dans la capitale de la Corée du Nord.

Un sommet mondial virtuel organisé par la Corée du Sud s’est couvert de ridicule en débutant avec une vidéo promotionnelle qui laissait entendre que cet événement international se déroulait en fait à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Le sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, ou P4G, a ouvert dimanche avec un discours du président sud-coréen Moon Jae-in, avant des interventions attendues de plusieurs dirigeants comme la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron ou le Premier ministre chinois Li Keqiang.

Auparavant, les participants ont pu visionner une vidéo de présentation qui a suscité un tollé en Corée du Sud. En cause, ce moment où à l’image apparaît le fleuve Taedong qui traverse Pyongyang. La caméra fait un zoom arrière qui révèle le Stade du Premier-Mai, le plus grand au monde avec une capacité de 150’000 spectateurs, puis le reste de la ville, la péninsule coréenne, l’Asie et le monde. «Les dirigeants du monde entier se retrouvent ici aujourd’hui», indique une légende.