Le Valais refuse la démission de l'exécutif d'un village valaisan

Coup de théâtre et cas d’école en Valais au sein de l’exécutif de Bourg-Saint-Pierre. Pour protester face à l’inaction des autorités cantonales concernant le renouvellement anticipé de la concession du barrage des Toules et du parc éolien de Barasson, le président, le vice-président et les trois conseillers communaux avaient présenté leurs démissions avec effet immédiat, mercredi 23 août. Selon Le Nouvelliste, le Canton les a refusées en bloc.