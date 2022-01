Ivre, il arrache l’interphone de Taylor Swift

New York : Bourré, il arrache l’interphone de l’immeuble de Taylor Swift

Un homme a été arrêté après avoir conduit sous l’emprise de l’alcool devant le domicile de la chanteuse. Il a tenté de la contacter, en vain.

Selon les informations délivrées par la police et citées par eonline.com, l’individu a été repéré roulant à contresens par plusieurs témoins qui ont appelé la police. Avant l’arrivée des agents, le conducteur a renversé des toilettes mobiles et une bouche d’incendie, a fait marche-arrière puis a heurté le trottoir. Et il ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Sorti de sa voiture, l’homme s’est dirigé vers l’entrée du bâtiment et s’est attaqué à l’interphone en marmonnant des propos en relation avec celle qui a sèchement corrigé Damon Albarn. Comme le montrent les photos de l’entrée prises quelques heures plus tard, l’interphone a été arraché.