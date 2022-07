Annemasse (F) : Bourré, il sort son arbalète chargée au centre commercial

L’individu a été interpellé par les forces de l’ordre. Il était recherché pour détention d’armes non autorisée.

Samedi 2 juillet, la virée en famille au centre commercial Géant Casino d’Annemasse a sans doute tourné à l’angoisse. Et pour cause, en fin d’après-midi, un individu ivre s’y promenait avec une arbalète chargée. L’homme, âgé de 48 ans, n’a pas fait usage de son arme. Alertés, les policiers l’ont désarmé et se sont aperçus qu’il était recherché pour détention d’arme non autorisée. «Le Dauphiné libéré» indique qu’il a été convoqué au tribunal de Thonon-les-Bains.