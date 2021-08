Genève : Bourrée, une mère a poignardé au cou son fils de 26 ans

Une femme alcoolique a été prévenue de tentative de meurtre ce printemps. Elle a attaqué son fils avec un couteau.

Une mère genevoise a été prévenue de tentative de meurtre ce printemps: elle a poignardé son fils de 26 ans au cou, rapporte «Le Matin Dimanche». Cette femme, alcoolique et qui avait déjà fait plusieurs séjours à la clinique psychiatrique de Belle-Idée, a failli commettre l’irréparable le 22 mai. Elle a alors beaucoup bu. Quand le jeune homme rentre de soirée, elle lui lance: «je vais te tuer!» Enervé, il la prend au mot, lui place un couteau entre les mains, lui désigne sa gorge et l’invite à passer à l’acte, dans l’idée qu’elle réalise la gravité de sa menace. Ainsi que l’a relaté à l’hebdomadaire l’avocat de la victime, Me Robert Assaël, c’est tout le contraire de l’effet recherché qui s’est produit: la femme a planté son fils. Il sera secouru dans la rue, saignant abondamment, avec un pronostic vital engagé. L’assaillante, qui a admis sa dépendance à l’alcool, fait actuellement l’objet d’une expertise psychiatrique. L’enquête du Parquet se poursuit.