Bousculade meurtrière en Indonésie: le président veut trouver la «cause profonde» du drame

Indonésie : Bousculade meurtrière: le président veut trouver la «cause profonde» du drame

Le président indonésien Joko Widodo a annoncé mercredi qu’il allait demander un audit de tous les stades de football du pays et s’est engagé à trouver la cause «profonde» de la bousculade qui a fait 131 morts ce week-end. Le chef de l’État s’est rendu dans la ville de Malang, située dans l’est de l’île de Java, pour rencontrer les familles des victimes, se rendre au chevet des blessés et inspecter le stade où s’est produit l’un des pires drames de l’histoire du football ce week-end.