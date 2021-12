Fêtes de fin d’année – Bousculées par le Covid, les familles ont dû réinventer Noël

En période de pandémie, les festivités de fin d’année ne se passent pas toujours comme prévu. Getty Images

Les réunions privées étant limitées à dix personnes, si un convive n’est pas passé par la case piqûre, dans la famille de Cindy, à Chavornay (VD), on a décidé de séparer les vaccinés des non-vaccinés. «C’est pratique, parce que ma cousine habite le palier juste à côté. Après s’être tous salués, j’ai accueilli les non-immunisés, tandis que les autres sont entrés chez elle», raconte cette vingtenaire. Avec la possibilité de communiquer entre eux par les balcons.

Pour avoir l’impression d’être tous à la même table, «on a décidé de partager le même repas en se souhaitant bon appétit sur le palier. C’était cool!» Déterminée à respecter les mesures sanitaires en vigueur, la famille vaudoise s’est brièvement réunie pour déballer les cadeaux. «La distribution n’a duré que quinze minutes», insiste Cindy.

Deuxième Noël en quarantaine

Dans le village d’à côté, à Bavois (VD), Oriane, 15 ans, n’est pas encore éligible à la vaccination. Après une soirée du 24 passée chez son père, elle s’est retrouvée en quarantaine le jour de Noël, et cela pour la seconde fois consécutive. «Le fils de ma belle-mère avait des symptômes, mais son autotest est sorti négatif, explique l’adolescente. Il est quand même allé faire un antigénique le lendemain: positif.»

Privée de retrouvailles avec la famille de sa mère, Oriane regrette que l’histoire se répète: «Je me suis contentée d’un repas de Noël dans ma chambre. Même si je suis déçue, j’ai tout de même eu la chance de pouvoir fêter avec une partie de mes proches.»

Des autotests positifs

La fête ne s’est pas non plus passée comme prévu pour Mélissa. Enrhumée toute la semaine, cette trentenaire a fait un dépistage de dernière minute avant de passer les Fêtes en famille. «Quand j’ai reçu le résultat négatif, j’en ai pleuré de joie. Je me suis dit, c’est bon, mon Noël est sauvé!» se souvient la Genevoise. Mais c’était compter sans le résultat positif de l’autotest de sa mère, réalisé juste avant le début des festivités. Celle-ci espérait à la base rassurer la tante non vaccinée.

«C’était le gros dilemme, relate la jeune femme. Finalement, on a décidé de ne pas prendre de risque et de tout annuler. Ma tante est restée avec ses enfants et mon cousin est allé chercher la nourriture chez mes parents. Il faut dire que ma mère avait préparé 3 kilos de gigot!»

De son côté, Mélissa a vite rebondi. «Je devais partir au Portugal le lendemain pour retrouver mon copain, alors j’ai avancé mon vol au soir même. Et j’ai débarqué chez lui à 1 heure du matin», raconte-t-elle.

D’autres n’ont pas eu la chance de se retrouver à bon port pour les Fêtes. Pendant le week-end de Noël, plus de 6300 vols ont été annulés dans le monde par les compagnies aériennes. La faute au variant Omicron.

Un Noël sans cadeaux ni sapin

Toujours au bout du lac, Juliette a terminé son isolement jeudi dernier. «C’était un Noël bizarre, pour moi, parce que je n’ai pas pu faire de cadeaux. Normalement, j’aime la magie de Noël et décorer le sapin. Mais cette année je n’ai rien fait de tout ça. J’étais trop préoccupée par ma guérison», regrette cette trentenaire, qui n’a «pas pu vivre cette période à fond».

Son père étant à risque, un petit sondage s’est imposé dans la famille. «Mon frère et sa femme, qui ne sont pas vaccinés, avaient vraiment envie de se réunir pour fêter. Ça leur pèse beaucoup d’être aussi limités par les restrictions», confie Juliette. Tout le monde s’est finalement retrouvé le 24 décembre.

«Ce n’était pas le même plaisir»

La Genevoise poursuit: «Quand on est arrivés chez mon père, on portait tous le masque. Mais mon frère nous a dit: «Si l’on accepte de se voir, on les enlève.» On les a donc retirés pour le reste de la soirée.»