Microsoft prépare une boutique de jeux concurrente

Le duopole App Store et Play Store, respectivement des géants Apple et Google, pourrait à l’avenir être bousculé par un nouveau challenger. Par la voix du patron de sa division de jeux Xbox, Phil Spencer, Microsoft a fait savoir qu’une nouvelle boutique de jeux mobiles, le Xbox Mobile Store, pourrait être lancée dès l’année prochaine sur les systèmes d’exploitation mobile iOS d’Apple et Play Store de Google.

«Nous voulons être en mesure d’offrir l’expérience Xbox et le contenu de nos partenaires tiers sur n’importe quel écran où quelqu’un souhaite jouer», a déclaré Phil Spencer au «Financial Times». «Aujourd’hui, nous ne pouvons pas le faire sur les appareils mobiles, mais nous voulons construire un monde qui, nous le pensons, s’ouvrira à ces appareils», a-t-il indiqué en rappelant sans le dire que Microsoft a échoué à percer à l’époque avec son propre système mobile Windows Phone (anciennement appelé Windows Mobile).

Microsoft espère pouvoir profiter de l’entrée en vigueur du Digital Market Act, nouvelle réglementation européenne censée lutter contre l’abus de position dominante dans le domaine du numérique, qui devrait en théorie forcer les géants de la tech Apple et Google à ouvrir leurs plateformes à des boutiques tierces d’applications pour offrir un plus grand choix aux consommateurs du Vieux-Continent. «La loi sur les marchés numériques à venir est le genre de choses que nous anticipons. Je pense qu’il s’agit d’une énorme chance», a dit le responsable de Microsoft. Il estime que cela amènerait une stimulation de la concurrence sur le marché des smartphones, qu’il appelle «la plus grande plateforme de jeux».

Conditionné par le rachat d’Activision-Blizzard

En confirmant ce projet déjà évoqué en fin d’année dernière, Microsoft tente une nouvelle fois de rassurer les autorités de régulation de la concurrence des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE. Ces dernières ont ouvert des enquêtes et bloquent l’acquisition pour 69 milliards de dollars de l’éditeur de jeux vidéo Activision-Blizzard. Cette mégafusion annoncée en janvier 2022 inquiète les régulateurs, mais le géant de Redmond compte sur ce rachat pour attirer les utilisateurs sur son magasin d’applications avec des jeux tels que «Call of Duty Mobile», «Candy Crush Saga» ou encore «Diablo Immortal».

Pour convaincre Bruxelles à approuver la transaction, Microsoft lui a soumis, la semaine dernière, de nouveaux engagements, dont les détails ne sont pas connus. La Commission européenne a repoussé la date limite de sa décision au 22 mai, jusqu’alors fixée au 25 avril. L’entreprise américaine avait rappelé avoir conclu des accords pour amener le jeu «Call of Duty» sur la console du géant nippon Nintendo, ainsi que sur les services de cloud gaming de Nvidia, Boosteroid et Ubitus.

