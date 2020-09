Boutons, acné: méfiez-vous de l’effet rebond de la rentrée

L’épiderme s’assèche et s’épaissit avec le soleil et l’eau. L’effet est positif car l’excès de sébum est régulé naturellement. Mais juste après les vacances, lorsque la peau n’est plus exposée, elle redevient grasse d’un coup, ce qui entraîne de petites crises d’acné ou l’apparition de boutons. C’est l’effet rebond. En adoptant une routine beauté adéquate, on peut éviter cette phase délicate.

Nettoyer

Si vous avez la peau sèche, mieux vaut opter pour gel sans savon ou une eau micellaire qui nettoie sans agresser. Les solutions moussantes sont destinées aux peaux mixtes à grasses.

Hydrater

Optez pour une crème légère et non-comédogène. Vous allez nous nous dire: «ça va de soi!» Eh bien non. Certaines crèmes le sont sans qu’on le sache. Malheureusement, cette mention n’est pas forcément écrite sur les emballages des crèmes. Il faut donc lire les étiquettes et éviter: les gommes et résines (algue rouge, carraghénane, xanthan), les cires minérales (cera microcristalline, wax), animales et végétales (cire d’abeille, de candellila, de carnauba), les huiles minérales (parafinum, pétrolatum) et végétales comme l’huile de germe de blé.

Exfolier

Pour éliminer les cellules mortes, rien de mieux qu’un exfoliant doux, une à deux fois par semaine.

Purifier

Un masque à l’argile une fois par semaine, pas plus. On peut même le faire soi-même avec de l’eau et de l’argile en poudre. On applique cette préparation 100% naturelle en couche épaisse. On rince à l’eau tiède dès que l’argile commence à sécher.

Cibler