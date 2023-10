Boxe: Fury bat Ngannou aux points mais pas aux poings

Le Britannique Tyson Fury a battu sur décision étonnante et partagée des juges le Camerounais Francis Ngannou, dans une «Bataille des plus méchants» sans vrai enjeu autre que financier, sur le ring de Riyad, en Arabie Saoudite.

Tyson Fury est allé au sol. DR, capture d’écran ESPN

Pour les commentateurs d'ESPN, qui font rarement dans la demi-mesure, il aurait pu s’agir là "d'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport”. Le choix des mots est discutable, mais de voir l'invaincu champion du monde WBC aller au bout des dix rounds et l’emporter de manière difficilement compréhensible (94-95, 96-93, 95-94) face à un nouveau venu dans le noble art est un sacré séisme dans le monde de la boxe. Francis Ngannou a perdu sur une décision là aussi discutable, mais il a prouvé qu’il était déjà un cador.

Devant une large assemblée peuplée de star, de Cristiano Ronaldo au «vrai» Ronaldo, en passant par Luis Figo, Kanye West, Eminem et tout ce qui se fait comme Princes entre la mer Rouge et le golfe Persique, le «Roi des Gitans» n'avait pas pris le risque de mettre sa ceinture en jeu, mais plutôt une bonne partie de son prestige, lui qui n'a toujours pas été battu chez les professionnels. Le tout pour une bourse de folie que seule l'Arabie Saoudite, dans une nouvelle opération de sportwashing dont elle a le secret, pouvait permettre.



Le Britannique de 2m06 était assuré de toucher 15 millions de dollars et ce montant peut encore monter jusqu'à 45 selon les ventes en «pay per view» à travers le monde (21,95 Livres le combat en Angleterre, une quinzaine d'euros en France et... 79,99 dollars aux Etats-Unis!). Le Camerounais, lui, a gagné plus lors de ce show que lors de l'intégralité de sa carrière dans les octogones parsemés par l'UFC à travers la planète en huit ans de carrière. Et ce n'est que le début pour lui...

Tyson Fury n'était pas remonté sur le ring depuis décembre 2022 et une énième retraite, tandis que Francis Ngannou n'avait plus livré de combat de MMA depuis 18 mois. L'Anglais, entré sur le ring sur l'air de «Pretty Woman», était donné largement favori face à un combattant UFC qui découvrait le noble art à cette occasion, à 37 ans bien sonnés - avec les conseils d'un certain Mike Tyson -, mais dont le punch avait déjà fait ses preuves face à des adversaires redoutables.



Devant 20'000 spectateurs, le combat était initialement prévu en 12 rounds, avant d'être réduit à 10 reprises seulement. Un sacré challenge pour le Camerounais de 1m93, pas habitué à de tels marathons et qui est bien entré dans la rencontre, réussissant à toucher son adversaire au front au 2e round. Son envergure (2m11) a aussi considérablement gêné Fury, qui est allé au sol à la surprise générale après 8 minutes de combat. Il s'est toutefois relevé avant le compte de dix, mais n'a jamais semblé totalement reprendre ses esprits.