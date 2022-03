Sanctions contre Poutine : Boycotter le gaz et le pétrole russes ferait chuter le PIB

Arrêter brutalement les importations d'énergie de la Russie entraînerait des pertes

économiques importantes pour la Suisse: le PIB chuterait de 3 à 4%, selon les économistes

de l'EPFZ.

Pendant ce temps, des politiciens appellent à une restructuration plus rapide de l'approvisionnement énergétique afin de devenir moins dépendants de la Russie. Le Parti socialiste (PS) met sur la table un plan pour remplacer un tiers des chauffages au gaz par des pompes à chaleur et des chauffages au bois d'ici un an. En plus des subventions cantonales, les propriétaires devraient également recevoir une subvention fédérale de 12’000 francs pour les rénovations. Le remplacement des chauffages au gaz coûterait 3 milliards de francs à la Confédération.