Soirée insolite à Serrières (NE) : Boys Noize à voir dans un sous-sol neuchâtelois

Après avoir fait vibrer une carrosserie et un hôtel, les soirées Fabrik Electronic vont prendre possession d’un nouveau lieu tout aussi insolite. Les organisateurs ont en effet jeté leur dévolu, pour le troisième round le 10 mars, sur «le second sous-sol d’un ancien entrepôt situé à la rue de Maillefer 11C, à Serrières». C’est dans ce lieu surprenant que sont attendus Synapson, Nathalie Duchene, Hatari & Eve, From Disco 2 Disco et surtout Boys Noize.