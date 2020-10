Brabus relooke la Smart électrique

Le scénario fait un peu penser à Astérix et la potion magique. Car, a priori, la Smart est une petite citadine extrêmement sage, qui sillonne gaiement et avec impertinence les rues des villes, avec un côté très paisible. Mais ce que le druide est au Gaulois, la société Brabus l’est à la Smart et à défaut de potion magique, on a droit à une bonne dose de vitamine B.

Plaisir garanti!

L’Ultimate E atteint la barre des 100 km/h en 10,9 secondes, même si ça paraît beaucoup plus rapide. Brabus Gain de place

Bien que la Smart préparée soit juchée sur des jantes 18 pouces, une demi-place de parking lui suffit. Brabus Chic

Il ne manque pas de cuir dans l’habitacle. Brabus

Toujours est-il que le résultat est le même: la magie éveille chez la petite des pouvoirs insoupçonnés et fait du petit bout de chou tout mignon un sacré énergumène, qui n’a pas peur de jouer de ses muscles. Bienvenue dans la nouvelle Smart Ultimate E, le bolide électrique pour le niveau le plus élevé du Tetris des mégalopoles.

Ceux qui veulent y jouer n’ont plus qu’à appuyer sur le nouveau bouton «plaisir de conduire» au niveau de la console centrale, et à passer du mode E (économique) ou du confortable mode N (normal) au mode Sport, voire directement au mode Sport+. La petite teigne répond alors goulûment aux commandes du pied droit et se transforme en foudre de guerre sur roues: comme si elle avait l’intention de se mesurer à Porsche et compagnie, elle s’élance comme une flèche au feu vert, semant (presque) tous les autres usagers de la route à l’accélération, et se fraye un chemin à travers le trafic aux heures de pointe, tel un skieur de haut niveau qui franchit les portes au slalom géant.

Elle se montre si agile et agressive qu’on regarde à deux fois la fiche technique: le passage de 0 à 100 km/h dure-t-il effectivement 10,9 secondes? Oui, car la puissance du moteur ne passe effectivement que de 60 à 68 kW/92 ch et le couple ne dépasse pas 180 Nm par rapport à 160 Nm dans sa version initiale. On a rarement vu la pratique dépasser la théorie à ce point. Alors, qu’on soit capable de parcourir 157 kilomètres avec une seule charge de batterie comme dans la Smart EQ ou 125 kilomètres comme dans l’Ultimate E n’a pas une grande importance. De toute façon, personne n’a envie de rester assis plus longtemps dans une Smart.

Mais chez Brabus, ce n’est jamais qu’une question de performance. Et même si les jantes forgées 18 pouces avec leur fine couche de gomme ont l’air plus imposantes que les jantes standard, les modifications au niveau du châssis sont secondaires. D’autant plus que la Smart, même remaniée par Brabus, ne devient pas une voiture grand confort.

Ce qui compte avant tout avec l’Ultimate E, c’est l’esthétique et le toucher. À l’extérieur, on a donc une large carrosserie «Widestar» avec une nouvelle partie avant, y compris de grandes aérations et des ailes musclées. Et à l’intérieur, c’est surtout le cuir qui fait toute la différence. Car, une fois tous les plastiques recouverts de cuir, même une Smart ne donne plus l’air d’avoir été conçue pour les clients de magasins discount. Seuls le charme rétro des instruments à l’ancienne et le confort – modeste – des minces sièges ne changent pas, même après être passés entre les mains de Brabus.