Genève : Bracelets de Marie-Antoinette vendus pour plus de 7 millions

Mardi, Christie’s a vendu des bijoux ayant appartenu à la reine française Marie-Antoinette, à Genève. D’autres pièces historiques seront bientôt vendues par Sotheby’s.

Intérêt pour les bijoux

Avant de tenter de fuir la France avec Louis XVI et ses enfants à la suite de la Révolution française, Marie-Antoinette envoya ses bijoux à Bruxelles, d’où ils furent ensuite transmis à des proches en Autriche, sa patrie d’origine. «Le marché des bijoux est très porteur en ce moment, très dynamique. On a vu après le Covid que beaucoup de gens souhaitent acheter des bijoux.

Romanov et Kobe Bryant

«La grande-duchesse a été une des dernières Romanov à quitter le pays, en 1919. C’est seulement en 1920 qu’elle a retrouvé toute sa collection de bijoux à Londres», peu avant sa mort, a raconté Olivier Wagner. Le saphir au centre de la broche fait plus de 26 carats, tandis que ceux des boucles d’oreilles pèsent respectivement plus de 9 et plus de 6 carats.