Grisons : Braconnage d’un cerf la veille de Noël

Ayant commis plusieurs infractions à la législation sur la chasse et les armes en plus de cet acte, trois individus seront dénoncés au Ministère public.

Le 24 décembre, peu avant 22h30, la police cantonale des Grisons a été prévenue que trois individus étaient en train de charger un cerf abattu dans une voiture à Brusio. Une patrouille de police, des collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes et un garde-chasse se sont rendus sur place.

Là-bas, ils y ont contrôlé trois suspects: un homme de 30 ans, son père de 61 ans et un autre homme de 29 ans. Ceux-ci ont admis avoir braconné l’animal. Au cours de l’enquête, il s’est avéré que «des soupçons pesaient sur ces trois individus pour d’autres infractions à la législation sur la chasse et les armes», explique le communiqué de la police. Les trois hommes ont finalement avoué avoir abattu deux autres cerfs dans la Val Poschavio en dehors de la période de chasse – entre décembre 2020 et mars 2021. Ils ont aussi tué une buse protégée en octobre 2021 (période de la chasse au petit gibier).