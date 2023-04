Motocyclisme: Brad Binder remporte le sprint en Argentine

Brad Binder a devancé les deux Ducati-VR46 des Italiens Marco Bezzecchi et Luca Marini.

Le Sud-Africain Brad Binder a remporté samedi le sprint du Grand Prix d'Argentine, tandis qu'Alex Marquez (Ducati-Gresini) partira en pole du GP dimanche, très loin devant Fabio Quartararo, en souffrance au guidon de sa Yamaha. Sur le tracé de Termas de Rio Hondo, Binder a signé un départ en boulet de canon: 15e sur la grille, il est parvenu à hisser sa KTM à la deuxième place dès le deuxième tour du sprint, avant de prendre l'ascendant sur un impressionnant Franco Morbidelli (Yamaha). «Je me surprends moi même un peu, mais quel départ! […] Le plan a fonctionné du début à la fin», s'est réjoui le pilote de 27 ans pour sa première victoire de la saison.

Binder devance les deux Ducati-VR46 des Italiens Marco Bezzecchi et Luca Marini. Morbidelli termine au pied du podium. D'habitude en retrait face à son coéquipier Fabio Quartararo, l'Italien signe en Argentine l'une de ses meilleures courses en MotoGP depuis longtemps. Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) finit seulement 6e de cette épreuve précédant le Grand Prix et qu'il avait remportée le week-end dernier au Portugal. Il conserve toutefois la tête du championnat, devant l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), à 13 unités de l'Italien et Bezzecchi (-16 points).