Los Angeles : Brad Pitt accuse Angelina d’avoir voulu lui nuire

L’acteur est persuadé que son ex a volontairement porté atteinte à la réputation de l’entreprise viticole dont ils étaient copropriétaires.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont séparés en 2016. imago/APress

La saga judiciaire entre Brad Pitt et Angelina Jolie à propos du domaine viticole de Miraval continue. Après avoir porté plainte en février 2022 contre son ex-épouse en l’accusant d’avoir vendu ses parts dans la société sans son accord, Brad Pitt en a rajouté une couche le 3 juin 2022, a appris «People». Selon l’acteur de 58 ans, la mère de ses six enfants a nui à la réputation de l’entreprise et a cherché à lui faire du mal en cédant ce qu’elle en possédait à Tenute del Mondo, filiale du groupe Stoli contrôlé par l’oligarque russe Iouri Shefler.

Dans les documents déposés devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, les avocats de Pitt écrivent que Miraval est devenu la passion de celui qui incarnera un pilote automobile et que grâce à son travail, le domaine est devenu «une entreprise valant plusieurs millions de dollars et l’un des producteurs de rosé les plus respectés dans le monde». Toujours d’après l’acteur, son ex de 48 ans n’a en aucune manière contribué au succès du domaine.

L’équipe de celui que la rumeur dit en couple avec la chanteuse Lykke Li affirme que Iouri Shefler a lancé une prise de contrôle hostile de Miraval et tente de se procurer des informations confidentielles et exclusives au profit de son entreprise concurrente. Selon les hommes de loi, les méthodes et associations douteuses du Russe mettent en péril la réputation de la marque construite par Brad Pitt. «Jolie a cherché à forcer Pitt à s’associer avec un étranger et, pire encore, un étranger avec des associations et des intentions toxiques», écrivent les avocats, rapporte «People».