France : Brad Pitt en couple avec un mannequin allemand

L’acteur américain a une nouvelle femme dans sa vie: la jeune Nicole Poturalski. Il l’a emmenée dans son château dans le sud de la France.

Alors que beaucoup espéraient qu’il se réconcilierait avec Jennifer Aniston, avec laquelle il a été marié entre 2000 et 2005, Brad Pitt a trouvé l’amour avec un top allemand âgé de 27 ans, rapportent plusieurs médias américains, dont Page Six et TMZ. L’heureuse élue s’appelle Nicole Poturalski, est maman d’un petit Emil et il semble que son histoire avec l’Américain de 56 ans soit sérieuse. C’est en tout cas la première femme depuis Angelina Jolie que le héros de «Once Upon a Time… in Hollywood» emmène au château de Miraval qu’il possède dans le département du Var, en France.