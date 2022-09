États-Unis : Brad Pitt et Emily Ratajkowski: la rumeur enfle

L’acteur et le mannequin se sont vus à plusieurs reprises. Ils ne sont pas en couple, mais cela pourrait arriver rapidement.

Emily Ratajkowski et Brad Pitt ne sortent pas (encore) ensemble.

Et si la fraîchement célibataire Emily Ratajkowski et le créateur de sculptures Brad Pitt étaient sur le point de commencer une relation amoureuse? C’est en tout cas la rumeur qui court aux États-unis après que le mannequin de 31 ans et l’acteur de 58 ans ont passé du temps ensemble ces dernières semaines.