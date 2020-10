États-Unis : Brad Pitt et Nicole Poturalski ont rompu

L’acteur américain et le top allemand ont mis un terme à leur relation qui durait depuis moins d’un année.

La nouvelle annoncée par Page Six devrait ravir autant les femmes que les hommes: Brad Pitt et Nicole Poturalski ne sont plus ensemble. Celui qui été été désigné l’homme le plus sexy du monde à deux reprises par «People» et le sublime mannequin se sont séparés après moins d’une année de relation.