Los Angeles : Brad Pitt fête ses 59 ans avec Ines de Ramon

L’acteur américain et la jeune femme ayant étudié à Genève ont été photographiés ensemble et prévoient de passer le réveillon du 31 décembre à deux.

Si ce n’est pas de l’amour, ça y ressemble. Un peu plus d’un mois après la parution de clichés montrant Brad Pitt et Ines de Ramon complices à un concert de Bono , l’acteur et l’ex-épouse de Paul Wesley ont été pris en photo ensemble, le jour du 59e anniversaire de l’Américain, le 18 décembre 2022, à Los Angeles.

D’après les informations du magazine «People», quatre jours plus tôt, Brad et Ines, qui a étudié et travaillé à Genève, avaient débarqué à deux à la fête organisée après la première du film «Babylon». «Brad est clairement très amoureux d’elle puisqu’il l’a emmenée à cette première. Ines dit qu’il est très gentil», a confié un proche d’Ines à la publication, ajoutant que l’acteur, accusé par Angelina Jolie d’avoir violenté leurs enfants, et sa belle, âgée de 32 ans, allaient fêter le Nouvel An ensemble.