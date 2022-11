Los Angeles : Brad Pitt proche d’Ines de Ramon

L’acteur et l’ex-épouse de Paul Wesley, qui a étudié à Genève, ont été photographiés ensemble et complices à un concert de Bono.

Le tabloïd anglais publie en tout cas plusieurs images prises dimanche 13 novembre 2022, et montrant l’Américain de 58 ans en compagnie d’Ines de Ramon à un concert de Bono, à Los Angeles. Sur les clichés, l’acteur et sculpteur et la brune de 29 ans paraissent complices et tactiles. Brad a également été photographié en train de présenter Ines à Cindy Crawford et à son mari, Rande Gerber.