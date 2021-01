Basketball : Bradley Beal et les Wizards éclipsent les Suns

Porté par le meilleur marqueur de NBA, Washington corrige Phoenix (128-107). Victoire de Capela avec Atlanta contre Philadelphie.

Washington encore porté par le meilleur marqueur de la NBA, Bradley Beal, a corrigé Phoenix, tandis que Charlotte a confirmé son excellente forme aux dépens de New York, lundi, le match entre Dallas et la Nouvelle-Orléans ayant été reporté à cause du coronavirus.