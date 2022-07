Los Angeles : Bradley Cooper a retrouvé l’amour

Un nouveau couple de célébrités est né. Bradley Cooper, méconnaissable dans son nouveau film, et Huma Abedin sortent ensemble, selon Page Six. Et c’est Anna Wintour qui aurait présenté l’acteur américain de 47 ans, qui n’a jamais été amoureux de Lady Gaga, à l’ancienne assistante personnelle d’Hillary Clinton. «Anna a vraiment joué les entremetteuses. Elle est très amie avec Bradley et elle adore Huma», confie une source. «Bradley est avec Huma depuis plusieurs mois, ils ont vraiment été discrets», ajoute un autre informateur, tout en précisant que le comédien s’était séparé de l’actrice Dianna Agron avant de commencer sa nouvelle romance.