Bradley Cooper méconnaissable dans Maestro

Netflix : Bradley Cooper est méconnaissable en Leonard Bernstein

Pour son deuxième film en tant que réalisateur après «A Star Is Born», avec Lady Gaga, l’acteur s’est glissé dans la peau du célèbre compositeur.

Dans ce long métrage, dont il est également le réalisateur et le coscénariste, Bradley Cooper aura Carey Mulligan, Matt Bomer et Maya Hawke pour partenaires. «Maestro» racontera l’histoire du compositeur américain mort en 1990 et auquel on doit notamment la musique de la comédie musicale «West Side Story». Il s’agit du deuxième film dont l’acteur de 47 ans signe la mise en scène après «A Star Is Born», avec Lady Gaga, de laquelle il n’a jamais été amoureux.