États-Unis : Bradley Cooper n’a jamais été amoureux de Lady Gaga

L’acteur a évoqué pour la première fois la rumeur qui le disait en couple avec la chanteuse après la sortie du film «A Star Is Born» dans lequel ils jouent.

C’est ce qu’on appelle le jeu d’acteur. C’est ainsi, dans les grandes lignes, que Bradley Cooper a démenti une rumeur persistante selon laquelle il aurait été en couple avec Lady Gaga peu après avoir tourné avec elle dans «A Star Is Born» en 2018. Peu après la sortie du film, les deux stars étaient apparues plus complices que jamais sur la scène des Oscars en février 2019 alors qu’ils chantaient ensemble le morceau «Shallow». Cooper et Gaga – elle bientôt à l’affiche de «House of Gucci» – avaient bluffé l’audience avec cette performance.