Le projet de téléphérique Bramois-Nax est sur de bons rails

Relier par câble la plaine valaisanne aux stations de montagne: le fantasme est ancien et les projets sont nombreux (lire encadré ci-dessous). Parmi ceux-ci, un semble particulièrement avancé. Il s’agit du téléphérique assurant la liaison entre Bramois et Nax. Les communes de Sion et de Mont-Noble ainsi que le Canton tablent sur l’affaire depuis plusieurs années. Mardi, elles ont finalement présenté à la population une version aboutie de leur proposition. Avec un trajet qui devrait durer sept minutes, contre environ 15 en voiture, et un lieu de départ régulièrement desservi en transports publics depuis la gare de Sion, de 250 à 300 voyageurs sont attendus chaque jour sur la future installation. «Cela représente 50 à 100 personnes qui abandonneraient la voiture au profit des transports publics», détaille Gilles Délèze, chef de projets remontées mécaniques pour le service de la mobilité du Canton du Valais.