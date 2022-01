États-Unis : Brandy Norwood attaquée en justice pour un bijou disparu

La star américaine n’a jamais rendu une bague à 45’000 dollars qu’un magasin lui avait prêtée pour une cérémonie. Une plainte a été déposée.

Hic, la chanteuse et actrice n’a jamais restitué ce bijou du célèbre designer Ben Crocco, et ce malgré les nombreuses demandes de la propriétaire de la boutique. Celle-ci, la styliste Elle B. Mambetov, a donc porté l’affaire devant la justice. On ne connaît pas le montant qu’elle réclame à Brandy Norwood, mais l’addition doit être salée. Selon TMZ, la malheureuse désire être dédommagée non seulement pour la bague, mais également pour «des pertes financières» et «un traumatisme émotionnel».