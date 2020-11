Comme lors de la première vague, les secteurs public et privé vont travailler main dans la main. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

Face à une situation qualifiée de « dramatique » par Bertrand Levrat, directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le réseau de soins genevois est désormais mobilisé dans son entier pour faire face à l’afflux de malades du Covid-19. Les cliniques privées ont été réquisitionnées et intégrées à une coordination cantonale des soins, indique lundi le Canton. Les HUG vont ouvrir 250 lits supplémentaires, tandis que plus d’une centaine de places devraient être disponibles dans les jours qui viennent à l’hôpital de La Tour, à la clinique des Grangettes et à la clinique Générale-Beaulieu.

Médecins de ville en renfort

Les HUG ont augmenté leur capacité d’accueil grâce à de nouveaux engagements effectués ces derniers jours et à l’arrivée de renforts de médecins de ville depuis le week-end dernier. Les personnes identifiées comme étant atteintes par le coronavirus et dont l’état de santé nécessite des soins urgents sont orientées par la centrale 144. En fonction de certains critères médicaux, un traitement d’oxygénothérapie peut être instauré à domicile, avec l’aide des médecins de ville et du réseau de soins, notamment l’Imad (Institution genevoise de maintien à domicile). Celle-ci a mis sur pied un important dispositif qui permet notamment le dépistage à domicile. L’objectif est de limiter la durée des hospitalisations ou de les éviter.

Urgences aux HUG

Outre la prise en charge des malades du Covid, la collaboration entre les HUG et les cliniques privées est étendue aux autres malades qui relèvent de la médecine et de la chirurgie. Au printemps, 102 patients en provenance des Hôpitaux universitaires avaient été transférés vers les établissements privés. Les interventions chirurgicales ne pouvant être repoussées de plus de trois mois seront effectuées dans le cadre de cette coopération public-privé. Les cas lourds nécessitant une infrastructure particulière, ainsi que les urgences, restent assurées par les HUG. Lors de la première vague, les chirurgiens de l’Hôpital cantonal avaient réalisé 1221 opérations dans les cliniques privées, rappelle l’Etat.

Plus de 600 hospitalisations