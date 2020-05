Branle-bas de combat pour sauver le tourisme

Retour des vols Easyjet dès le 15 juin

La compagnie aérienne low cost va reprendre partiellement ses vols à partir du 15 juin. Les premières liaisons depuis et vers la Suisse seront assurées à partir de Genève vers Barcelone, Porto, Lisbonne et Nice, a annoncé jeudi Easyjet. Le port du masque sera obligatoire pour les passagers et l’équipage et les avions feront l’objet d’une désinfection renforcée. De son côté, Swiss prévoit de reprendre en juin entre 15 et 20% de ses vols, dont une quarantaine de liaisons par semaine depuis Genève et un retour de vols long-courriers depuis Zurich.