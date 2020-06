L'espace commentaires a été desactivé

Genève en Faillite 26.06.2020 à 11:38

Dans quel pays et ville vivons nous ? Nos lois et système condamne et retire le permis des gendarmes qui doivent rouler vite en urgence. Demain je pourrais peut-être mourir lors d'une agression, car les policiers Genevois n ont plus le droit de dépasser une certaine limite de vitesse.