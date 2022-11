Saint-Aubin-Sauges (NE) : Braquage à main armée dans une station-service

Mercredi après-midi, deux hommes munis d’armes à feu ont menacé le personnel d’une station-service. Ils se sont fait remettre le contenu de la caisse avant de prendre la fuite.

La police neuchâteloise lance un appel à témoins. Police cantonale NE

Deux hommes entièrement vêtus de noir et cagoulés sont entrés dans une station-service Miniprix, mercredi à 15h25, à Saint-Aubin-Sauges. Munis d’une arme de poing pour l’un et probablement d’une arme longue pour l’autre, ils ont menacé l’employée de la station et se sont fait remettre le contenu de la caisse, des billets de loterie et du tabac. Le butin s’élève à quelques centaines de francs. Ils ont ensuite pris la fuite, à pied, en direction de la gare. L’employée n’a pas été blessée, mais reste choquée. Aucune autre personne n’était présente dans la station au moment des faits.

Six patrouilles de police, ainsi que des agents de l’unité canine et de la police judiciaire sont intervenus. La police cantonale vaudoise a également été engagée sur son territoire. Pour l’heure, les auteurs n’ont pas été retrouvés. La police lance un appel à témoins. Le premier braqueur est un homme de 160-163cm, moins de 20 ans, de corpulence mince, très fine, il portait des lunettes de soleil noires avec inscription dorée sur les branches, assez grosses. Il était habillé tout en noir, bonnet ou cagoule noire, gants noirs, chaussures foncées et sac de sport noir.

Le second auteur présumé est un homme, d'environ 165-180 cm, moins de 20 ans à la voix, corpulence mince, très fine, habillé tout en noir, qui portait une cagoule et des gants noirs et des baskets blanches. Il s'est exprimé en français sans accent particulier, était porteur d'une arme de poing. Toute personne ayant vu ou aperçu ces individus dans le secteur concerné ou possédant des informations est priée de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 90 00.